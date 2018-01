Camila Giorgi continua la sua corsa. L’azzurra è in semifinale al «Sydney International», torneo Wta Premier con un montepremi di 733,900 dollari in corso sul cemento della metropoli australiana. La 26enne di Macerata, numero 100 del ranking Wta, passata attraverso le qualificazioni, dopo aver battuto al primo turno la statunitense Sloane Stephens (6) e al secondo la ceca Petra Kvitova, numero 29 Wta, ha liquidato anche la polacca Agnieszka Radwanska, numero 28 del ranking mondiale. L’italiana si è imposta con un netto 6-1, 6-2 e in semifinale affronterà la tedesca Angelique Kerber.

Anche Fabio Fognini vola in semifinale. Il 30enne di Arma di Taggia, numero 27 del ranking mondiale e quarta testa di serie, ha superato i quarti grazie al successo in rimonta per 6-7(4) 7-6(4) 6-2, dopo due ore e tre quarti di battaglia, sul francese Adrian Mannarino, numero 28 del ranking mondiale e quinta testa di serie, che si era aggiudicato gli ultimi due confronti con il numero uno azzurro (ora il bilancio è 2-2).

Domani in semifinale il ligure troverà dall’altra parte della rete il russo Daniil Medvedev, numero 84 del ranking mondiale, passato attraverso le qualificazioni, che nei quarti ha eliminato con un doppio 63, in un’ora e dodici minuti di gioco, Paolo Lorenzi, numero 45 Atp. Fognini si è aggiudicato in due set lottati l’unico precedente con il 19enne moscovita disputato lo scorso anno al primo turno del Master 1000 di Cincinnati.