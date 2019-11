Spotify Kids, lo streaming i per bimbi

Spotify punta sui giovanissimi, ha lanciato lo streaming dedicato ai bambini. L’app Kids, a pagamento, è separata dalla piattaforma per adulti, senza pubblicità ed è rivolta ai bambini sopra i tre anni e alle loro famiglie. La playlist è composta da canzoni prese da show, film e cartoni più popolari tra i bambini come quelli trasmessi da Disney, Nickelodeon, Discovery Kids, Universal Pictures e BookBeat.



“Spotify Kids è nata per creare un parco giochi sonoro solo per bambini, un luogo divertente dove possono esplorare la loro musica e le storie preferite”, ha spiegato Alex Norstrom, Spotify chief premium business officer. Il contenuto, spiega la società, è inserito a mano da redattori e l’interfaccia è diversa dalla versione per adulti, con navigazione più semplice e testo ridimensionato.



Ogni bambino può anche selezionare un avatar e un colore per personalizzare la propria esperienza. Il servizio è disponibile al momento in Irlanda e per le famiglie che hanno l’abbonamento Premium Familyma si espanderà ad altri Paesi.



Secondo i dati dell’ultima trimestrale, il numero degli utenti a pagamento di Spotify è aumentato di 5 milioni. Complessivamente a usare Spotify, inclusi coloro che lo fanno gratuitamente, sono invece 248 milioni.