In occasione di Halloween, lanciata la zucca spaziale: agganciata a un pallone sonda è salita a 33.500 metri di altezza e ha documentato il suo volo con un video. Il pallone aerostatico più spaventoso del mondo è stato lanciato dall'organizzazione americana di giovani studenti Earth to Sky Calculus, per misurare il livello di raggi cosmici, ossia le particelle ad altissima energia che arrivano dallo spazio. Nel volo, la zucca ha anche rotto il record di altezza, superando di 792 metri la precedente altitudine raggiunta da una zucca spaziale nel 2017.





Space Pumpkin Sets High Altitude Record from Earth to Sky Calculus on Vimeo.

Durante il volo, i sensori a bordo della zucca intagliata hanno misurato il livello di raggi cosmici che è aumentato di 100 volte, quando è arrivata ai confini dello spazio. Finita la missione, la zucca si è quindi paracadutata sulla Terra, atterrando sull'orlo del Parco Nazionale della Death Valley che si trova tra California e Nevada.

"Ogni anno a ridosso di Halloween cerchiamo di lanciare almeno una zucca nella stratosfera. Questo perché migliora le nostre abilità con i palloni aerostatici", scrivono sulla loro pagina Facebook gli studenti di Earth to Sky Calculus che inviano palloni aerostatici a circa 30.000 metri piedi di altezza, nella stratosfera,. "L'utilizzo di una grande zucca arancione come carico utile invece della nostra solita capsula termica - proseguono - ci sfida a inventare modi per tenere al caldo l'elettronica, per mettere in funzione il computer di volo, i sensori di radiazioni e il Gps che traccia il volo. Ed è così divertente!". Durante il volo la zucca infatti ha sperimentato temperature di circa 60 gradi sotto lo zero, come quelle presenti su Marte.