La fiera «Hotel 2019» è anche innovazione al servizio del settore dell’ospitalità e della ristorazione. A Fiera Bolzano è stata infatti allestita una vera e propria area tecnologica che comprende la Future Zone e lo Startup Village, un “villaggio dell’innovazione” dove prendono vita le idee e i progetti di otto startup a livello europeo.

Tra i prodotti presentati spicca Bruno di Makr Shakr, un braccio meccanico installato su un’unità mobile in grado di preparare infinite combinazioni di cocktail. Tutto di Bruno, a partire dal nome fino all’azione di versare il drink nel bicchiere, è stato umanizzato e, per rendere il contesto ancora più elegante, le movenze sono state modellate su quelle di un ballerino del New York Ballet Theatre, l’italiano Marco Pelle.

Irene Scalisi, Business Developer della startup torinese, commenta: “L’idea era quella di testare un robot nel contesto più sociale in assoluto, il bar. I risultati non hanno tardato ad arrivare: oggi Bruno, oltre ad essere il primo barman robot, è anche un’attrazione turistica.”

Un’ulteriore innovazione arriva nel campo della mobilità con Feddz della tedesca Emo-Bike. Non è la classica bici elettrica, assomiglia più a una moto che copre una distanza di 60-70 chilometri con una sola ricarica. Feddz è spesso offerto dalle strutture alberghiere per gli ospiti che devono percorrere brevi tragitti o che devono raggiungere piccoli centri in prossimità dell’hotel e vogliono evitare i disagi derivanti da un veicolo più ingombrante nel parcheggio o nelle stradine strette. In più è completamente personalizzabile con l’immagine dell’hotel.

Una vera e propria rivoluzione per il management alberghiero arriva sempre dall’Italia con Ciaomanager, che offre strumenti software per agevolare e ottimizzare la gestione dei pernottamenti. Quattro i prodotti principali: un gestionale totalmente in cloud utilizzabile anche da cellulare e tablet, un sistema di prenotazione online diretta, implementabile nel sito dell’hotel, uno strumento di monitoraggio e sincronizzazione delle prenotazioni che arrivano dalle varie piattaforme e che aggiorna automaticamente la disponibilità e un software di revenue management che, grazie a processi di intelligenza artificiale e di apprendimento automatico, è in grado di fare una previsione futura della richiesta e dare dei suggerimenti per aumentare l’utile della struttura.

Tutto questo e tanto altro a Fiera Bolzano: oggi ultimo giorno.