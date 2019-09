Con l'arrivo dell'autunno, è il momento di verificare le condizioni del proprio impianto di riscaldamento: per questo ci sono le ditte iscritte all'Associazione Artigiani del Trento, con la propria sezione caldaisti e bruciatoristi. Che non solo eseguono i lavori e la manutenzione, ma rilasciano i certificati di conformità. E vengono addirittura controllati dopo il lavoro, in modo da dare la massima tutela all'utente e al cittadino.

Ci spiega Andrea Salvi, che è il presidente della categoria: «Abbiamo voluto pubblicare questo breve video per spiegare qual'è il nostro lavoro al pubblico. La gente deve sapere che conviene sempre affidarsi ai professionisti». Quelle iscritte all'Associazione Artigiani in Trentino sono 98 aziende (su circa 120 totali presenti in provincia), ed impiegano circa 250 addetti.

«Siamo soddisfatti - spiega Salvi - perché sono state raggiunte le 200 mila iscrizioni al Catasto delle caldaie, istituito dall'Ufficio Energia della Provincia, con il "Sire". Vuol dire che ci sono 200 mila caldaie censite, controllate e mantenute, dai grandi bruciatori delle centrali alla piccola canldaia di casa».

Inoltre, spiega il presidente, è partito quest'anno il monitoraggio sperimentale sulla qualità delle manutenzioni: «Si tratta di 20 controlli sulla qualità del lavoro fatto dai nostri associati, che eseguiamo a campione insieme alla Provincia, per poter dare una ulteriore garanzia all'utenza». I controlli fatti hanno dato tutti esito positivo, ed si vedrà se continuare con questo «controllo qualità il prossimo anno.

