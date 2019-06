Krithik Ramesh, talento dell'ingegneria informatica, sarà uno dei 19 partecipanti della prossima edizione di «WebValley», il campo estivo organizzato da Fondazione Bruno Kessler a Casez. Ramesh, studente statunitense di 16 anni, ha recentemente vinto il Gordon E. Moore award, aggiudicandosi un premio di 75 mila dollari all'ultimo Intel international science and engineering fair.

Il campo estivo promosso da Fbk, al via il 16 giugno, si rivolge a ragazzi tra i 17 e i 18 anni. Obiettivo sarà quello di sviluppare una soluzione di intelligenza artificiale per la radiomica integrata a dati genetici e clinici per la stima predittiva di indicatori di rischio cardiovascolare.