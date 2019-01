È stata installata e attivata a Villa Lagarina, in via Pesenti vicino all’uscita di Rovereto Nord dell’Autostrada del Brennero, la prima stazione in Trentino di ricarica veloce Fast Recharge da 50 kW per auto elettriche.



La convenzione sottoscritta tra Comune di Villa Lagarina ed Enel X rientra nell’ambito dell’iniziativa EVA+ (Electric Vehicle Arteries in Italy and Austria) promossa dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e finanziata dall’Unione europea e da alcune case automobilistiche europee.



La durata della ricarica è stimabile tra i 20 e i 30 minuti.



Il progetto si inserisce nell’ambito di una pianificazione a livello nazionale che prevede l’installazione di 180 colonnine di ricarica vicino ai caselli autostradali di tutta Italia (più 20 in Austria), per consentire ai conducenti di veicoli elettrici di percorrere lunghe distanze.