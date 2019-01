Dopo gli ottimi risultati ottenuti nella prima edizione, torna anche quest’anno la Global Game Jam a Trento, in programma da venerdì 25 a domenica 27 gennaio al CLab di piazza Fiera.

Global Game Jam (GGJ) è il più grande evento mondiale dedicato allo sviluppo di videogiochi. Oltre 800 sedi sparse per il globo ospiteranno in contemporanea sviluppatori, compositori, grafici e scrittori col desiderio di costruire qualcosa di unico. Tra queste, Trento: dove il tema, rivelato all’inizio dell’evento, sarà la sfida che i partecipanti si troveranno ad affrontare per sviluppare da zero un videogioco in sole 48 ore.

La Global Game Jam non è una competizione, quanto un’iniziativa che punta a promuovere la collaborazione tra ragazzi con diversi background, sia tecnici che artistici. Possono partecipare appassionati di (video)giochi, provenienti da ogni Regione, che abbiano compiuto 18 anni.

L’evento è sostenuto, in Trentino, da Fondazione Bruno Kessler, Hub Innovazione Trentino, CLab Trento e Trentino Film Commission.

La Global Game Jam® (GGJ) è il più grande evento mondiale dedicato allo sviluppo di (video)giochi, ideato da Global Game Jam, Inc. Nata nel 2009, la sua prima edizione contava più di 1600 partecipanti in 23 paesi. Accolta con sempre più interesse, nel 2015 si sono registrati più di 28.000 partecipanti in più di 500 siti distribuiti in quasi 80 paesi.

La struttura annuale prevede un incontro il venerdì pomeriggio, con streaming del keynote della Global Game Jam, presentazione dell’evento e assegnazione del tema, nonché formazione dei gruppi; quindi la fase di sviluppo fra venerdì e domenica di un videogioco che rispetti il tema assegnato, infine eventuale upload dei prodotti sul sito della Global Game Jam.L’evento non ha un target specifico ma punta a raggiungere tutte le persone amanti dei giochi, quindi sviluppatori, artisti (modellatori, disegnatori, animatori etc.), game designer (concept design, storytelling, level design), giocatori e videogiocatori e naturalmente chiunque creda di poter dare un contributo.

Info e iscrizioni: https://www.

eventbrite.it/e/registrazione-global-game-jam-trento-2019-52974940473