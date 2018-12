Huawei Nova 4, lo smartphone con lo schermo forato

Huawei ha svelato il Nova 4, il primo smartphone dell’azienda cinese ad arrivare sul mercato con due caratteristiche nuove: lo schermo con un forellino nella parte alta dello schermo, in corrispondenza della fotocamera anteriore, e un sensore da 48 megapixel nel comparto fotografico posteriore.



Presentato in Cina, il Nova 4 ha un buchino nell’angolo in alto a sinistra dello schermo, dove si trova la fotocamera da selfie da 25 megapixel. Il foro, che elimina la necessità del ‘notch’ lanciato da Apple nel 2017 con iPhone X, non è un’esclusiva di Huawei: la coreana Samsung ha battuto sul tempo la rivale cinese svelando, la settimana scorsa, il Galaxy A8s.



Altra peculiarità del Nova 4 è il sensore principale posteriore da 48 megapixel, coadiuvato da un grandangolare da 16 mp e da un terzo sensore da 2 mp. Lo smartphone di fascia media anticipa quindi l’Honor View 20, telefono del brand “giovane” di Huawei che sarà svelato a Parigi il 22 gennaio, e avrà schermo forato e fotocamera da 48 megapixel.



Il Nova 4 si presenta con un display ampio, da 6,4 pollici, 8 GB d Ram e 128 GB di memoria interna, batteria da 3.750 mAh a ricarica veloce e processore Kirin 970. Il sistema operativo è Android 9.0 Pie. In Cina sarà disponibile dal 27 dicembre a 3.399 yuan (435 euro).