Trentino Film Commission organizza, dal 13 al 15 dicembre, il corso «Tecniche di Location Scouting & Management per l’audiovisivo», allo scopo di favorire la crescita delle risorse tecniche locali operanti nel settore audiovisivo.

Il location manager è la figura professionale che ricerca e individua le location adatte alle riprese di un film e cura gli aspetti contrattuali, autorizzativi e logistici legati all’utilizzo delle diverse località come set cinematografico.

Il corso, che si terrà presso la sede di Trentino Film Commission in via Zanella 10/2 a Trento, sarà articolato in 3 giornate, di cui 2 per le lezioni teoriche e una per l’uscita di esercitazione pratica e la discussione in aula del lavoro svolto sul campo.

La formazione è rivolta a chi ha già fatto esperienza professionale nel reparto di produzione di un progetto cinematografico/televisivo e vuole migliorare la qualifica delle proprie competenze per implementare le possibilità di impiego nel settore.

Il location manager è la figura professionale che, assieme al regista, allo scenografo e al produttore e seguendo le indicazioni della sceneggiatura, ricerca e individua le location adatte ad un progetto audiovisivo: un film, una serie o un programma TV, un documentario, un videoclip musicale, uno spot commerciale, un servizio fotografico.

Una volta individuate le location di interesse per la produzione, cura gli accordi contrattuali con i proprietari delle location private, le richieste per l’ottenimento dei permessi da parte della pubblica amministrazione laddove siano coinvolti spazi pubblici, gli aspetti logistici connessi all’utilizzo della location.

In accordo con l’organizzatore e il direttore di produzione, è in grado di gestire i rapporti con i proprietari e la pubblica amministrazione, individua le soluzioni logistiche più convenienti per ottimizzare gli spostamenti della troupe e per fornire al set adeguati spazi funzionali per le esigenze correlate alle riprese.

I candidati dovranno inviare il proprio CV e copia di un documento d’identità in corso di validità entro il 20 novembre 2018 all’indirizzo mail: filmcommission @ provincia.tn.it, indicando come oggetto: «Candidatura corso location manager 2018».

L’esito della selezione verrà comunicato via e-mail, direttamente ai candidati all’indirizzo utilizzato per l’invio del CV, entro il 30 novembre. Info: Trentino Film Commission - Via Zanella 10/2 Trento tel. 0461 493501.