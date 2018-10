All’evento Apple in programma il 30 ottobre prossimo a New York, alla Brooklyn Academy of Music, la compagnia di Cupertino potrebbe svelare un nuovo iPad Pro senza cornici, ma con il riconoscimento del volto e forse il notch, in un allineamento del tablet all’iPhone.

E’ quanto suggeriscono le ultime indiscrezioni, secondo cui la presentazione riguarderà anche tre nuovi computer Mac e sarà incentrata sull’arte, così come lascia intendere l’invito diramato da Apple: realizzato in 370 diversi design, ognuno con una versione artistica del logo della mela morsicata.

Secondo le voci il nuovo iPad Pro, da 11 e 12,9 pollici, dovrebbe dire addio al tasto Home, e potrebbe anche salutare il cavo Lightning in favore dell’Usb-C. Il Face ID funzionerebbe in entrambi gli orientamenti del tablet. A coadiuvare l’iPad è attesa una nuova Apple Pencil, che potrebbe essere lo strumento usato per disegnare le 370 “mele” degli inviti all’evento.

L’analista Ming-Chi Kuo prevede anche un aggiornamento dell’iPad Mini, ma la sua presentazione potrebbe essere più in avanti.

Sul fronte dei pc, si presume l’arrivo di un portatile dal prezzo abbordabile, sotto i mille dollari, che sostituisca il «vecchio» MacBook Air confluendo verso il MacBook da 12 pollici.

Sembra poi scontato un rifacimento del Mac Mini, il cui ultimo refresh risale al 2014, e si vocifera anche di un aggiornamento dell’iMac.

In forse è ancora una volta l’AirPower, la base di ricarica per i dispositivi mobili della Mela. In ambito software sono infine attesi due aggiornamenti: quello del sistema operativo iOS (12.1) che supporta la doppia scheda Sim su iPhone, e quello di watchOS (5.1), che rende l’Apple Watch capace di fare l’elettrocardiogramma, anche se per ora solo in Usa.