In un evento a New York, Google annuncia un nuovo smartphone, il Pixel 3, insieme al tablet "2-in-1" Pixel Slate e a un display da salotto, il Google Home Hub.

Sul palco Rick Osterloh, a capo dell'hardware di Google, ha mostrato i tre prodotti che saranno descritti nel corso della presentazione. L'evento, che cade nei venti anni di Google, è iniziato sulle note di "Help" dei Beatles, colonna sonora di un video che ha mostrato i modi in cui Google aiuta gli utenti nella vita quotidiana con i suoi servizi, dalle ricerche online all'indicazione del luogo esatto in cui abbiamo parcheggiato, dalla traduzione in altre lingue alla prenotazione di un ristorante attraverso Google Assistant.

Nessun accenno, almeno finora, alla chiusura del social Google +, arrivata in seguito a una falla di sicurezza che ha messo a rischio i dati di 500mila utenti.