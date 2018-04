Giornata del libro, ad Amatrice inaugurata la biblioteca digitale

Da questa mattina la città di Amatrice , in provincia di Rieti, ha una nuova biblioteca grazie all’iniziativa benefica realizzata da Amazon insieme all’Università di Udine. Nel comune reatino colpito dal sisma del 2016, in occasione del World Book Day, è stata infatti inaugurata la biblioteca digitale con un evento che ha coinvolto gli studenti di Amatrice e tutti i principali partner che hanno che hanno preso parte al progetto «Un eBook per Amatrice».

«La donazione della biblioteca digitale - è stato sottolineato - rappresenta infatti l’ultimo tassello del progetto promosso da Amazon insieme agli studenti e ai professori dell’Università di Udine, che ha previsto anche il lancio di una piattaforma online attraverso la quale chiunque ha potuto donare un eBook a propria scelta».

La nuova biblioteca di Amatrice si trova nel cuore della città, di fronte alla sede provvisoria del Comune, ed è costituita da sei moduli di container che sono stati donati da Vailog ed Engineering 2K, general contractor leader nel settore della logistica in Italia e in Europa.