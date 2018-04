È firmata Iveco la rivoluzione nella gestione dei bus urbani finalizzata alla trasformazione dei depositi in luoghi in cui i mezzi si muovono da soli.

L’azienda dei trasporti urbani della regione di Parigi, la Ratp, ha infatti avviato la sperimentazione di un sistema che permette ad un bus articolato ibrido da 12 metri Iveco Urbanway ibrido di muoversi autonomamente dall’ingresso del deposito di Parigi in rue de Lagny fino al terzo piano del silos.

Per essere trasformato in veicolo autonomo l’Urbanway è stato equipaggiato con le tecnologie più avanzate e con videocamere e sensori radar che tengono sotto controllo lo spazio entro i 30 metri attorno al mezzo.

Nei primi test il bus articolato si muove da solo a velocità molto bassa - non oltre 10 km/h - e con il conducente a bordo, ma non appena la sperimentazione sarà terminata i veicoli saranno in grado di parcheggiarsi da soli a fine turno in spazi più piccoli agli attuali, con un risparmio del 5% rispetto alla superficie attuale dei depositi.

La sperimentazione Iveco-Ratp fa parte del programma dell’ESBF (European bus system of the future Ebsf).