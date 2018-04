Donald Trump continua ad attaccare via Twitter Amazon, accusandolo di fare soldi a scapito dei contribuenti: «Ho ragione sul fatto che Amazon stia costando alle Poste Usa un ammontare enorme di denaro per essere il suo ragazzo delle consegne. Amazon dovrebbe pagare questi costi (e oltre) anzichè pesare sui contribuenti americani per molti miliardi di dollari. I leader delle Poste non hanno la minima idea (o ce l'hanno?)» della situazione.

Il titolo ha perso fortemente nei giorni scorsi per attacchi analoghi e oggi è volatile in Borsa dopo il nuovo attacco del Presidente Trump.

«Amazon deve pagare i costi reali (e le tasse) ora!»: così Donald Trump due giorni fa ha attacco sempre su Twitter il colosso del commercio online.