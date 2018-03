Dopo il lancio mondiale al Mobile World Congress di Barcellona, arriva da oggi anche in Italia il Samsung Galaxy S9, la sfida all'iPhone. Il dispositivo punta tutto sulla fotocamera 'intelligente' e sulle emoji personalizzabili.

"Oggi non utilizziamo le fotocamere degli smartphone unicamente per scattare foto e per questo abbiamo introdotto una fotocamera che consente di esprimersi con immagini di alta qualità e strumenti per raccontare la propria storia", spiega Carlo Barlocco, Presidente di Samsung Electronics Italia. Galaxy S9 è disponibile in una versione da 5,8 pollici e in una versione più grande, S9+, da 6,2 pollici.

Oltre all'Italia ci sono circa 70 nazioni interessate al lancio tra cui Corea, Stati Uniti, Canada, Cina e tutta l'Europa. Entro la fine del mese il dispositivo raggiungerà 110 mercati del mondo.

Il dispositivo è dual sim ed è disponibile in tre colori: Midnight Black, Coral Blue e nella nuova tonalità Lilac Purple al prezzo di 899 e 999 euro.

Solo su Samsung.com, inoltre, è possibile acquistare il Galaxy S9+ nella versione con 256GB di memoria interna.