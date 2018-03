Audi ha annunciato un investimento di 40 miliardi di euro in 5 anni per auto elettriche e nuovi modelli, per recuperare il terreno perso nei confronti dei suoi principali avversari nel segmento premium, Bmw e Mercedes. Lo riferisce Bloomberg. Sono 20 i nuovi modelli in arrivo nel 2018, tra cui la prima auto elettrica della Casa dei quattro anelli.

L’obiettivo è risollevarsi dopo lo scandalo Dieselgate che ha coinvolto la Casa madre Volkswagen.



Il cosiddetto piano di «attacco e trasformazione» che vuole spingere Audi al sorpasso dei competitor tedeschi nel premium passa attraverso un’offensiva di nuovi prodotti senza precedenti, con modelli che spaziano dal segmento cittadino (la prossima generazione della A1, in arrivo quest’anno) fino all’inedita architettura del maxi-suv coupè (il Q8, che verrà svelato a fine giugno) e arrivando al primo modello elettrico dei Quattro Anelli, il suv e-Tron che arriverà sul mercato nell’ultimo trimestre del 2018 ad un prezzo per il mercato tedesco di 80mila euro.



Ma il Ceo della Casa di Ingolstadt Rupert Stadler ha annunciato la prima auto ad alte prestazioni del brand esclusivo Audi Sport, la e-Tron Gran Turismo che lo stesso CEO del Gruppo ha definito «un’auto incredibile» e che nascerà in Germania dal 2020 nello stesso stabilimento dove si fabbrica la supercar R8.