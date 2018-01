È da poco in commercio una pistola che ha le dimensioni di una carta di credito: 8,5 cm di lunghezza per 5,40 di altezza e solo 1,27 di spessore. Lo segnala il Dipartimento di Pubblica sicurezza in una circolare inviata a tutte le questure italiane chiedendo ai presidi sul territorio «di voler fornire informazioni in ordine ad eventuali movimenti o sequestri di armi aventi caratteristiche simili a quella segnalata». L’arma è in vendita all’estero ed è distribuita da due aziende statunitensi.

A segnalare la commercializzazione della pistola è stata Europol, sottolineando che si tratta di un’arma pieghevole chiamata «Lifecard», prodotta dalla società «Trailblazer».

La pistola, sottolinea ancora la circolare, pesa circa 200 grammi ed è lunga 8 centimetri e mezzo.

Il costo «al dettaglio suggerito» è di circa 340 euro. La canna, la cartuccia e il grilletto sono in acciaio mentre la struttura e l’impugnatura sono in alluminio. Proprio l’impugnatura contiene i 4 proiettili. L’arma è a colpo singolo calibro 22 long rifle.

«Quando ripiegata - scrive il Dipartimento - assume dimensioni esterne simili ad una carta di credito o ad un portafoglio sottile». Ed inoltre, visto che «di fatto non appare come un’arma, può essere trasportata in assoluta discrezione».