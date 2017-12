Dal chiacchierato Bitcoin agli scivoloni di Uber, dal grande ritorno del vinile al timido lancio degli occhiali connessi Spectacles di Snapchat, dall’iPhone X alle continue falle nella sicurezza informatica.

Con l’anno alla fine è tempo di bilanci anche in tecnologia, con successi e flop decretati dai dati di mercato, dalla cronaca e dagli analisti.

Tra le notizie top dell’anno che si sta chiudendo ci sono i Bitcoin, la valuta digitale creata nel 2009 che tra alti e bassi è arrivata a toccare il valore di 20mila dollari; ma anche il grande ritorno del vinile con il 2017 che si chiuderà con vendite record pari o superiori ai dati registrati nel 1990.

Tra le debacle tecnologiche, i grandi attacchi di sicurezza informatica come Wannacry a NotPetya, che hanno paralizzato i pc mondiali e pure infrastrutture critiche come Chernobyl. Ma anche gli occhiali connessi di Snapchat, di cui si aspettava un boom tra i teenager, ma secondo The Information centinaia di milioni di esemplari sono rimasti nei magazzini.

Infine, fuori sacco, le performance del profilo Twitter di Donald Trump: ha dato del grasso a Kim Jong Un e ritwittato i video del movimento britannico di estrema destra (di cui uno era falso). Il presidente Usa è senza freni su Twitter dove ha oltre 40 milioni di follower. A novembre un impiegato al suo ultimo giorno di lavoro lo ha disattivato per 11 minuti.