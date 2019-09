Si riconoscono da lontano, si corrono incontro, un lungo abbraccio tra due bimbi e poi via, ancora di corsa.

Con tenerezza e semplicità, l'incontro tra gli amichetti Finnegan e Maxwell. Lo ha condiviso il padre di uno dei due bimbi.

«Non so come far diventare virali le cose - scrive il papà su Facebook - ma questo incontro è semplice e bellissimo. Se potesse essere tutto così...»

IL VIDEO DEL TENERO ABBRACCIO TRA DUE BIMBI