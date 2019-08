FB offre milioni ai media per le notizie

Facebook offre ai media milioni di dollari per acquistare i diritti per la pubblicazione dei loro contenuti in una nuova sezione della sua piattaforma, dedicata alle news, che il social network intende lanciare entro l’anno. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali Facebook avrebbe avuto contatti i manager di varie testate, dal Wall Street Journal a Bloomberg, dal Washington Post alla Abc News.



Stando alle fonti, i rappresentanti di Facebook avrebbero detto agli editori di essere disposti a offrire 3 milioni di dollari all’anno per avere accesso ai titoli e alle preview degli articoli.



L’intesa dovrebbe durare tre anni, mentre la sezione “notizie” su Facebook potrebbe comparire già nel prossimo autunno. Al momento non è tuttavia noto se qualche testata abbia già acconsentito a dare in licenza i propri contenuti al social network.