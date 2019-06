Donald Trump attacca le società tecnologiche definendole faziose. "Gli Stati Uniti dovrebbero fare causa a Google e Facebook e forse lo faremo" afferma il presidente americano in un'intervista a Fox.

Il presidente Usa attacca le società tecnologiche per i loro tentativi di 'controllare' i repubblicani, e cercare di manipolare le elezioni del 2020 a favore dei democratici.

"Rendono molto difficile per me far passare il mio messaggio" dice Trump a Fox. "Queste persone sono tutti democratici, sono totalmente faziosi. Se dovessi annunciare domani che sono diventato un democratico liberal guadagnerei cinque volte l'attuale numero di follower" dice Trump. "Dovremmo fare causa a Google e Facebook, e forse lo faremo" aggiunge.