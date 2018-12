Andare a leggere, o meglio rileggere, i dati complessivi del nostro sito internet ladige.it a fine anno è come ripercorrere i dodici mesi appena trascorsi. Tornano in mente articoli e notizie, ma anche le infinite discussioni tra utenti sui social, le accuse e i complimenti, le volte che «siamo stati bravi» e quelle, invece, che «avremmo dovuto trattare meglio quella notizia».

Analizzare i dati di un sito web non è un filosofico esercizio di stile, quanto un’attività ragionieristica da, poi, capire in chiave sociologica. Ovvero il «di questa notizia ne sta parlando tutto il Trentino» o il «fa discutere» o ancora «stanno arrivando in redazione decine di reazioni» su internet non vale: ci sono i numeri e i click. Freddi finché si vuole, ma oggettivi. Quella determinata notizia è stata letta di più di un’altra. Punto. Nel concreto: la news che si saremmo aspettati di vedere almeno sul podio è in realtà «solo» diciannovesima. Ovvero quella con l’annuncio di Maurizio Fugatti nuovo presidente del Trentino, data nella tarda mattinata del 22 ottobre scorso. Superata, ad esempio, dalla «notizia» della gravidanza di Chiara Ferragni e dell’appello di Fedez, che si è piazzata quindicesima con 55 mila visualizzazioni, contro le 49 mila di quella delle elezioni. Ovviamente questi numeri non significano che la news di gossip fosse più importante di quella di politica, ci mancherebbe. Tra l’altro non c’è alcuna ricerca di click da parte della redazione, visto che quella di Fugatti è stata ovviamente messa in apertura di sito (per ore) e quella dei Ferragnez ha fatto solo una rapidissima comparsa in home page, tra le news nel blocco più piccolo. Un’analisi, in ogni caso, la lasciamo come detto ai sociologi.

Tornando alle top news del 2018, quella che ha raggiunto più visualizzazioni, sfiorando le 300 mila, è stata quella tragica del ritrovamento del corpo senza vita di Marco Boni nel lago di Garda. Al secondo posto, ma con quasi centomila click in meno, l’annuncio della chiusura scuole in Trentino in seguito all'emergenza maltempo. E quello, permetteteci questo aneddoto, fu un bellissimo lavoro di squadra: la notizia era nell’aria, visto che ce l’aveva annunciata qualche fonte, ma non pubblicabile finché il presidente Rossi non l’avesse confermata ufficialmente. Così in redazione web avevamo l’articolo pronto e titolato. Nel frattempo, al centro operativo, il nostro giornalista della cronaca, ci ha inviato l’atteso WhatsApp mentre Rossi ancora parlava: «Scuole chiuse. Ufficiale. Pubblicate». Un click e news online.

Sul podio un’altra triste notizia di cronaca, ovvero la morte di Antonella Gilli, scomparsa a soli 33 anni lasciando quattro figli: tantissime persone che l’hanno conosciuta e apprezzata hanno cliccato per leggere l’articolo con i ricordi degli amici. Appena fuori dalla top tre una notizia recente, ovvero l’episodio di razzismo al Mercatino di Natale di Trento. Poi ancora tanta cronaca nera, con la morte a Strasburgo di Antonio Megalizzi, che ha sconvolto tutta Europa, del giovanissimo Kevin Ventura nella galleria che collega Molina di Ledro a Riva, quella di Lucia Engjellusche Isufi, di Mezzolombardo, e quella di una coppia, Ivan Savio e Silvia Zanella, deceduti in val di Fassa. Scorrendo la classifica tante le news legate al maltempo: la tragedia di Dimaro, i blackout, i video, gli aggiornamenti sulle strade chiuse hanno ovviamente fatto il giro del Trentino, con tanti lettori che le hanno condivise sui propri social. Appena fuori dalle prime dieci più lette anche una notizia decisamente leggera, ovvero l’inaugurazione del nuovo Lidl a Trento nord. Spazio, allargando la lettura dei dati alle prime venti, anche alla politica, con la candidatura a Bolzano di Maria Elena Boschi, con la clamorosa gaffe sul tunnel del Brennero del ministro Toninelli e con l’intervista alla leghista Katia Rossato, che con le sue affermazioni sulle altalene nel parco della Vela ha fatto discutere, con la «coda» del video per la canzone «Altalena». A proposito di discussioni, che online di chiamano commenti: le notizie che hanno provocato il maggior numero di reazioni, tra ladige.it e i nostri social, sono quelle di carattere politico. Al primo posto i crocifissi e presepi annunciati da Fugatti, al secondo l’ora di show di Berlusconi da Barbara D’Urso, al terzo i vigilantes in Santa Maria. E poi razzismo ai mercatini, vaccini, Battiston licenziato dall'Agenzia spaziale italiana e la Rossato su libri e integrazione.