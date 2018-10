Facebook, sulle Storie arriva la musica

Le Storie pubblicate su Facebook - cioè le immagini che raccontano la giornata e che scompaiono 24 ore dopo la pubblicazione - ora hanno una colonna sonora. Il social network ha infatti lanciato «Music on Facebook Stories», che consente di aggiungere una canzone a una foto o un video.



La novità, che è in arrivo anche sulla bacheca degli utenti, è frutto degli accordi siglati in precedenza dalla compagnia di Mark Zuckerberg con le principali case discografiche tra cui Sony, Warner e Universal. Per usarla occorre selezionare l’adesivo Musica, quindi scegliere il brano e il punto da cui far iniziare la riproduzione, ad esempio il ritornello.



Sempre in tema musicale, Facebook ha introdotto nelle Storie anche il «Lip Sync Live», cioè la possibilità - già presente su Instagram - di pubblicare video in cui si canta in playback su una canzone. A breve, infine, sarà possibile aggiungere la musica al profilo, inserendo brani in una nuova sezione musicale.