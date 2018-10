Un primo piano dell’ex preside Caterina Dominici e la scritta “Anch’io sono stata violentata da Ronaldo”. Il meme sta facendo il giro dei social e passa di smartphone in smartphone su WhatsApp. Una presa in giro della candidata di Autonomia Dinamica che fa riferimento all’accusa rivolta da un’ex modella al bomber della Juve Cristiano Ronaldo.

Dominici commenta così: "Sorrido, perché desidero credere che sia una scherzosa trovata di un gruppo di giovani. Io sono abituata - dopo 30 anni in qualità di preside di Liceo - a stare ai loro scherzi. Ma questa volta trovo lo scherzo inopportuno, è da anni che lotto per le donne e scendo in campo per difenderle. Non voglio credere che siano gli avversari politici ad avere ideato questo, come qualcuno mi ha suggerito, ma se così fosse dovrebbero impiegare il loro tempo in altro modo. Ringrazio tutti quelli che mi hanno appoggiato e non condividono uno scherzo un po' di cattivo gusto, come il candidato di Autonomia Dinamica, Walter Clauser sindaco di Malosco."