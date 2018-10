Panico crescente, in queste ore, tra gli instagrammer più incalliti. Il social non sta funzionando in molte zone d’Italia, Trentino compreso. E non solo. E l’hashtag dominante è #instagramdown.



Secondo il sito downdetector.com, il problema non è comunque limitato all’Italia, ma riguarda diverse aree del pianeta. Ecco la mappa dei problemi: