L’ultima signorina buonasera della televisione italiana si è congedata dal pubblico. Emanuela Folliero ha salutato i telespettatori di Rete 4 all’1.30 di questa notte dopo 28 anni di carriera.

Sono le ore 1:35 di notte! Emanuela Folliero @elafolliero effettua così il suo ultimo annuncio dopo ben 28 anni di carriera come volto ufficiale di @rete4 EMANUELA, GRAZIE PER TUTTI I TUOI PREZIOSI SORRISI CHE CI HAI REGALATO IN QUESTI ANNI! pic.twitter.com/L5jcP5fjO7

— Annunciatrici TV (@AnnunciatriciTV) 8 luglio 2018