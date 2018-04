In Europa i minori di 16 anni non potranno accedere a WhatsApp: il servizio di messaggeria di Facebook ha infatti aumentato l’età minima per accedere all’app nei 28 paesi che attualmente fanno parte dell’Ue, da 13 a 16 anni, per tutelare la sicurezza e la privacy dei giovanissimi.

Un limite con cui WhatsApp si adegua con un mese di anticipo al nuovo regolamento dell’Unione europea sulla privacy (Gdpr), che entrerà in vigore il 25 maggio.