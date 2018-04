Dopo Apple anche Twitter sostituisce l'emoji di un'arma con quella della pistola ad acqua. Un'attenzione all'attualità dopo i tanti episodi che si sono verificati negli Stati Uniti, l'ultimo quello della sparatoria in una scuola in Florida, a Parkland, dove ci sono stati 7 morti e 14 feriti. La novità arriva con l'aggiornamento Twemoji 2.6, che interessa sia gli utenti che consultano il microblog da pc, sia quelli che accedono con l'app.



Una strada già percorsa da Apple nel 2016, quella di un'emoji con una pistola giocattolo, con l'aggiornamento iOS 10. Le emoji - come fa notare il sito TechCrunch - hanno la capacità "di influenzare la cultura" e vengono visti come "una forma di comunicazione globale". Negli anni, per le faccine, si è posta più attenzione sul colore della pelle o la diversità di genere.