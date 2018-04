Per chi è cresciuto tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta quella di oggi è una data speciale: si festeggiano infatti i quarant'anni dalla prima messa in onda in Italia di «Goldrake».

Fu una vera rivoluzione, quella portata dalla comparsa sulla allora Rete 2 (la Rai Due di oggi) del primo anime giapponese il 4 aprile 1978.

Con Atlas Ufo Robot (questo il nome dato alla serie nel nostro paese) e le avventure di Actarus, si ebbe una vera e propria svolta nella programmazione per i più piccoli.