Oltre 4 miliardi di persone nel mondo sono connesse a Internet. Il dato emerge dal rapporto Digital in 2018 di We Are Social, secondo cui il numero di internauti è aumentato del 7% negli ultimi 12 mesi raggiungendo i 4,021 miliardi, ovvero il 53% della popolazione mondiale.



In base al rapporto, condotto in 239 Paesi, l'utilizzo dei social media è cresciuto a livello globale del 13% nell'ultimo anno e ha raggiunto i 3,2 miliardi di persone. L'uso dei social media da mobile - smartphone e tablet - è aumentato del 14% su base annua a 2,96 miliardi di persone, con il 93% degli utenti che accede direttamente da dispositivi mobili.



In Italia, sempre stando al rapporto, quasi tre quarti della popolazione è online, con più della metà che fa regolare utilizzo di social media. Nel 2017 si sono contati 43 milioni di internauti italiani, 4 milioni in più rispetto al 2016. A stare sui social sono invece 34 milioni di connazionali, 3 milioni in più dell'anno precedente. In media gli italiani trascorrono circa 6 ore al giorno online (quasi il doppio del tempo che passano davanti alla tv). Di queste ore, 2 sono dedicate ai social.



A livello globale, gli analisti prevedono che nel corso del 2018 le persone trascorreranno online complessivamente un miliardo di anni, di cui 325 milioni di anni sui social media.