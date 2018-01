Trento capitale dei videogiochi? Per un fine settimana, sì. La città ospiterà infatti la prima edizione trentina del Global Game Jam, in programma da venerdì 26 a domenica 28 gennaio al CLab di piazza Fiera.



Si tratta di un evento mondiale, rivolto alla creazione di (video)giochi, non una competizione quanto un’iniziativa che punta a promuovere la collaborazione. Gli iscritti sono 47, fra cui tante donne, in totale i posti disponibili sono 50.





Il Global Game Jam è sostenuto, in Trentino, dalla Film Commission, nonché dall’Università, da CLab Trento e Hub Innovazione Trentino.



Possono partecipare appassionati di (video)giochi, provenienti da ogni regione, che abbiano compiuto 18 anni e che vogliono collaborare ad un evento unico.



Maggiori informazioni disponibili sulla pagina Facebook o scrivendo a: GlobalGameJamTrento@gmail.com



Ma ecco tutte le info: