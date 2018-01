Spam, frodi, catene di Sant'Antonio, fake news. Alzi la mano chi non ha mai ricevuto un messaggio di questo tipo su WhatsApp e c'è pure cascato. Presto pero' potrebbe arrivare un aggiornamento della chat che risolve questi problemi grazie ad avviso su alcuni messaggi. A riportarel'indiscrezione il sito TechCrunch, che a sua volta cita due blog specializzati. Il messaggio di avviso sarebbe visibile agli utenti sia al momento della ricezione dello spam, sia quando l'utente sta per inoltrarlo ad altri contatti. Techcrunch ha anche interpellato un portavoce della società di proprietà di Facebook sulla veridicità delle indiscrezioni, che però non ha voluto commentare.

Questa non è l'unica indiscrezione su WhatsApp, l'altra è circolata nei giorni scorsi e riguarda la gestione dei gruppi.

Secondo il sito WABetaInfo gli sviluppatori della chat starebbero testando una funzione simile a quella già presente da tempo su Telegram che consentirebbe di rintracciare velocemente tra i messaggi di un gruppo solo quelli che riguardano l'utente, in quanto menzionato direttamente. In questo modo, chi è iscritto a gruppi particolarmente prolissi e non ha voglia di leggere tutti i messaggi, potrà facilmente individuare solo quelli che lo interessano.