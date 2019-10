Sono circa 12.000, il 15% di tutti coloro che hanno tra 3 e 17 anni in Trentino, i bambini e gli adolescenti che soffrono in provincia di eccesso di peso, ossia che sono sovrappeso o obesi nel biennio 2017-2018. A rilevarlo è l’Istat.

A livello nazionale Trento si colloca al secondo posto per bassa incidenza di bambini e adolescenti con problemi di peso. Al primo posto c’è Bolzano che si ha una percentuale del 13% con un numero di persone tra 3 e 17 anni in sovrappeso o obesi pari a 11.000 individui.

A livello regionale è la Campania a essere la prima in questa poco invidiabile classifica, con il 35,4% della popolazione 3-17 anni in una condizione di eccesso di peso. Se si guarda alle diverse aree del Paese, invece, ecco che la situazione migliore si ha al Nordovest con il 18,8% della popolazione 3-17 anni, seguito dal Norderst con il 22,5%, e dal Centro con il 24,2%.

Più giù le isole con il 29,9% e il Sud con il 32,7%. In totale la percentuale italiana si attesta al 25,2%, con oltre 2,1 milioni di individui tra 3 e 17 anni in una situazione di eccesso di peso.

Il Trentino è poi tra le regioni in cui è più bassa la percentuale dei bambini tra 3 e 17 anni che non praticano sport né una attività fisica. In provincia si tratta dell’11,1% (e di 9.000 persone), contro una media del 22,7% a livelllo nazionale.

Di contro coloro che praticano sport in modo continuativo sono il 57,4% (52,5% in Italia) pari a 46.000 persone, cui si aggiunge l’11,8% che lo pratica in modo saltuario (6,9% in Italia) pari a 10.000 persone e il 19,5% che pratica solo qualche attività fisica (17,1% in Italia) pari a 16.000 persone.

L’obesità tra bambini e ragazzi è un fenomeno che si rileva non soltanto in Italia e nei Paesi europei, ma anche nel resto del mondo. L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima siano oltre 340 milioni i bambini e gli adolescenti di 5-19 anni in eccesso di peso.

Nei paesi dell’Ue, in media, è obeso quasi un bambino su otto tra i 7 e gli 8 anni. Cipro (20%), Italia (18%), Spagna (18%), Grecia e Malta (17%) mostrano i valori più elevati; Danimarca (5%), Norvegia (6%) e Irlanda (7%) quelli più bassi.

Nel biennio 2017-2018, come detto, in Italia si stimano circa 2 milioni e 130 mila bambini e adolescenti in eccesso di peso, pari al 25,2% della popolazione di 3-17 anni (28,5% nel 2010-2011). Emergono forti differenze di genere con una più ampia diffusione tra i maschi (27,8% contro 22,4%).