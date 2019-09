L'hashtag ha già fatto il giro del mondo: #burpeesforcancer. Il burpee è un esercizio di ginnastica che muove tutto il corpo, e #burpeesforcancer è una iniziativa che punta a raccogliere fondi da destinare alla ricerca contro il cancro, mirata in particolare al mondo dei vigili del fuoco.

I primi a raccogliere la sfida sono stati, in Trentino, i vigili del fuoco di Arco, che così spiegano il senso dell'iniziativa:

«Il Corpo VVF Arco ha partecipato con un simpatico filmato a una raccolta fondi per la ricerca contro il cancro che sempre più colpisce i pompieri (#burpeesforcancer).

La sfida sta facendo il giro d’America e del nord Europa. Noi abbiamo rilanciato il sasso e vorremmo raggiungere il maggior numero di pompieri trentini e italiani così che tutti possano portare il proprio contributo in questa nobile causa!».

Nel dettaglio, sono 60 secondi di flessioni in tenuta completa da incendio con autorespiratore acceso. Inserendo l'hastag #burpeesforcancer, #interspiro donerà 20 euro all'International Agency Research on Cancer (IARC) per sostenere la ricerca contro il cancro.