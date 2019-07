E' passato da 9 a circa 15 milioni di tonnellate annue il consumo di pasta in dieci anni. Il dato emerge con la presentazione della 21ma edizione del "World Pasta Day" che con il nuovo appuntamento pone al centro l'interrogativo di come sarà la pasta fra 30 anni all'insegna di #Pasta 2050.



Il "World Pasta Day", ideato e curato da Unione Italiana Food (già Aidepi) e Ipo-International pasta organization con la celebrazione del piatto simbolo della dieta Mediterranea per il 25 ottobre, proporrà, dal 18 al 25 ottobre, la manifestazione "Al Dente".



L'evento coinvolge chef italiani e internazionali che presenteranno nei ristoranti una ricetta ispirata al tema dell'edizione: #pasta2050. Nella giornata del 25 ottobre blogger e pasta lover potranno postare foto e video della loro idea di #pasta2050 con gli hashtag #pasta2050 e #WorldPastaDay. Intanto, in attesa del "World Pasta Day", Unione Italiana Food, riunendo pastai, sociologi, esperti di consumo, sostenibilità e food, ha tracciato le sei principali tendenze che caratterizzeranno il consumo dell'alimento nei prossimi 30 anni e che sono tradizione, menu etici, ricette glocal, ingredienti innovativi, attenzione a salute e ambiente. Infine dal punto di vista economico il settore continua a parlare italiano con un piatto su 4 nel mondo e 3 su 4 in Europa prodotti con pasta italiana.



L'Italia si conferma nel 2018 leader mondiale del mercato della pasta, davanti a Usa, Turchia e Brasile a fronte di 3,3 milioni di tonnellate di pasta prodotte (+0,3%).