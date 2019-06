Oggi, lunedì 17 giugno, è il primo giorno di lavoro a Trento per il nuovo direttore dell’Unità operativa Trentino emergenza, Paolo Caputo. Il professionista è stato scelto da Paolo Bordon, sulla base di una selezione nella quale ha conseguito il giudizio di ottimo. L’incarico avrà durata quinquennale.

Paolo Caputo è nato a Venezia il 12 settembre 1958. Si è laureato in medicina e chirurgia all’Università di Padova dove, nel 1987, si è specializzato in anestesia e rianimazione. Nel 1990 ha conseguito la specializzazione in neurofisiopatologia all’Università degli studi di Genova.

Il professionista ha lavorato per più di ventinove anni come anestesista rianimatore in varie strutture sanitarie venete, inizialmente all’Ulss di Treviso poi, per più di 11 anni, all’Azienda ospedaliera di Padova. Da novembre 2007 fino all’incarico in Trentino è stato dipendente dell’Ulss 12 Veneziana/Ulss 3 Serenissima, dove ha ricoperto gli incarichi di responsabile della struttura semplice dipartimentale «Trattamento integrato del trauma grave» e di direttore di struttura complessa «Centrale Operativa 118 provincia di Venezia».

È stato docente al corso di laurea in Scienze infermieristiche dell’Università degli studi di Udine e al corso di specializzazione in Medicina d’urgenza e emergenza all’Università degli Studi di Padova. Il professionista ha all’attivo un’ottima produzione scientifica con articoli pubblicati su riviste nazionali.