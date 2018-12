La giunta provinciale di Bolzano ha approvato due delibere riguardanti le procedure e le sanzioni amministrative da applicare nei casi di inadempimento dell'obbligo vaccinale sia per l'anno scolastico 2018-2019, che per l'anno scolastico 2019-2020. La multa ammonterà a 167 euro, ma sarà solo l'extrema ratio.

I genitori che non provvedono alla vaccinazione e non pagano la sanzione saranno segnalati dall'Azienda sanitaria all'Ufficio provinciale prevenzione, promozione della salute e sanità pubblica che emetterà a carico dei responsabili dei minori un'ordinanza di pagamento.

L'Azienda sanitaria segnalerà, inoltre, i bambini che non sono stati vaccinati alla direzione delle scuole o delle scuole per l'infanzia. Per l'anno scolastico 2018-2019 durante le fasi della procedura i minori si considerano prenotati per la vaccinazione e pertanto i bambini potranno frequentare la struttura formativa. Per l'anno scolastico 2019-2020 si applicheranno invece le disposizioni statali.