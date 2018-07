È il recupero di un’identità sociale perduta che può spingere gli ex fumatori a ricascare nel vizio.

Il recupero di quel senso di appartenenza a un gruppo in cui talvolta sin dall’adolescenza il fumo e’ stato fattore di inclusione.

Lo rileva uno studio dell’Università dell’East Anglia, nel Regno Unito, pubblicato sul Journal of Substance Use. La ricerca analizza proprio gli aspetti psicologici per i quali si riprende a fumare ed emerge anche che per molti ex fumatori smettere è stato assimilabile a una ‘perdita’.

Gli studiosi hanno preso in esame 43 partecipanti, che hanno descritto la loro storia relativa all’abitudine al fumo, precedenti tentativi di smettere e quello attuale, discutendo di eventuali ricadute. I ricercatori hanno quindi analizzato un campione di 23 partecipanti, che hanno fornito le informazioni più dettagliate.

«Quello che abbiamo scoperto - evidenzia Caitlin Notley, autrice principale della ricerca - è che la ricaduta è associata a un’intera gamma di fattori scatenanti emotivi, spesso legata al fatto che le persone vogliono riconquistare un’identità sociale perduta. L’ambiente sociale e le relazioni personali strette hanno la principale influenza sulle persone, di solito adolescenti, quando iniziano a fumare. Si impara, socialmente, a diventare fumatori, diventa una parte importante dell’identità».

«Quando le persone tentano di smettere di fumare- conclude - ciò che stanno realmente facendo è tentare di seppellire parte della loro vecchia identità e riconfigurarne una nuova. Può essere difficile».