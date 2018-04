L’asma è una malattia cronica che colpisce tre milioni di italiani, i bambini in percentuale doppia rispetto agli adulti. La terapia più efficace nel 97% dei casi è l’immunoterapia allergene specifica, ma solo il due per cento dei pazienti vi ha accesso. A causa dei costi, che in Italia sono a carico delle famiglie, e la scarsa informazione.



In occasione della Giornata internazionale dell’asma del 2 maggio, Federasma e Allergie Onlus promuovono iniziative di informazione ed esami gratuiti in molte città italiane. La Federazione si batte da anni affinchè il Servizio sanitario nazionale prenda in carico e renda gratuita l’immunoterapia specifica: «Il costo medio per il trattamento è di 500-800 euro annui, a seconda del tipo, e durante il quale il paziente va seguito costantemente dal medico. Una spesa che deve essere sostenuta per almeno 3-5 anni in funzione della risposta al trattamento: essendo a totale carico del paziente, non di rado la terapia viene sospesa per l’impossibilità economica delle famiglie».