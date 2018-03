Si chiama Teddybaerkrankenhaus, ovvero ospedale degli orsacchiotti, un’iniziativa dell’ospedale di Bressanone per affrontare in modo ludico le possibili ansie e paure dei piccoli pazienti.

Oggi e domani i bambini possono infatti portare i propri pazienti-peluche ammalati o feriti che vengono registrati, visitati e sottoposti al trattamento necessario da Teddy Docs, che sono studenti di medicina.

Come in un vero ospedale, i piccoli pupazzi di peluche sono accompagnati nei diversi reparti a seconda delle esigenze.

Dopo la registrazione, i bimbi vengono accompagnati in sala d’attesa e intrattenuti dai Clown di Comedicus.

Ogni bambino viene dimesso dal Teddybaerkrankenhaus con il proprio orsetto guarito e con un piccolo regalo.

Durante la visita, i bambini possono sperimentare una vera situazione ospedaliera senza però sentirsi loro stessi pazienti in prima persona. Qualcuno - auspicano gli organizzatori - potrebbe addirittura scoprire la sua passione per la medicina come futura professione.