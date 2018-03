Medicaltech, azienda con sede nel Polo Meccatronica di Rovereto, lancia l’elettrocardiografo per il monitoraggio del cuore a domicilio MT32, un sistema diagnostico integrato che permetterà di monitorare online eventi cardiaci sospetti e seguire pazienti che svolgono attività di riabilitazione cardiologica.



La società si appresta a lanciare sul mercato un servizio di telemedicina cardiologica tramite un dispositivo in grado di svolgere quattro funzioni a seconda delle modalità d’utilizzo: Elettrocardiografo diagnostico a 12 derivazioni, Holter, Teleholter o Event Recorder. Inoltre il congegno funge da hub per acquisire dati clinici dei pazienti da altri dispositivi (temperatura, pressione arteriosa, dati ematici, ossimetria). I dati sanitari acquisiti vengono trasmessi alla Centrale di Telemedicina residente nei data center di Rovereto e Carpi.



Con l’utilizzo di MT32 il medico può rilevare a distanza i dati clinici utili al trattamento, senza mai lasciare solo il paziente che così è costantemente monitorato nel suo percorso di guarigione. Per far ciò utilizza il Sistema diagnostico integrato multifunzione (Sdim), ovvero una piattaforma software centralizzata gestita da Medicaltech.



La piattaforma consente a più soggetti - come il cardiologo, l’infermiere, il medico di base e altri specialisti - di avere un accesso diversificato in base alle competenze e di svolgere tutta una serie di funzioni: gestione dei dati personali, programmazione degli esami, configurazione dei parametri dei monitoraggi, refertazione dei tracciati, archiviazione dei dati ed eventuale richiesta di teleconsulto.