Domenica 4 marzo, giorno di elezioni, ma anche di moda e beneficenza. Il Gran Teatro Geox di Padova alle 18 propone «Life and Fashion Show - La vita, oltre gli ostacoli», sfilata pensata per raccogliere fondi a favore del reparto di oncoematologia pediatrica di Padova, che è punto di riferimento per i bambini e ragazzi trentini che si ammalano di cancro.

Protagoniste sono proprio le ragazze del reparto, che per l’occasione indosseranno le creazioni di Rosy Garbo. L’evento - presentato da Moreno Morello - sarà accompagnato dalle musiche dal vivo del Moviechorus di Erika De Lorenzi. I proventi della serata (i biglietti saranno disponibili in cassa la sera dell’evento) saranno devoluti alla costruzione della Teen Zone, l’area dedicata ai teenager del reparto diretto dal professor Giuseppe Basso.

Insomma domenica tutti al seggio e poi al Teatro Geox visto che, come ha detto Basso nel docufilm «Un filo appeso al cielo», la struttura di Padova non funzionerebbe se non ci fossero le donazioni dei privati (i finanziamenti pubblici, prodotti finora dalla politica sanitaria italiana, non bastano per far funzionare una macchina complessa come quella dell’oncologia pediatrica, che pure è eccellenza mondiale).

L’evento, promosso dalla onlus Team for Children guidata da Chiara Girello Azzena, è stato preceduto nei giorni scorsi da un flashmob in centro. Protagonista-simbolo di «Life and Fashion Show» è Marta Viola (nella foto), che ha vinto la sua battaglia solamente pochi mesi fa e ha deciso di trasformare la sofferenza provata in un libro fotografico, intitolato «Sangue Bianco».

Linda Collini, attrice, modella e compagna di Jgor Barbazza, affiancherà Moreno Morello nella conduzione dell’evento di domenica.

