Era diventata famosa su YouTube, con centinaia di migliaia di visualizzazioni, affermando di essere guarita da un tumore al seno solo grazie alla dieta vegana e alla fede, ma è morta a causa del cancro. È la storia di Mari Lopez, una donna di Houston che gestiva il canale Liz and Mari insieme alla nipote.

Nei video Mari sostiene che una dieta di 90 giorni a base di succhi "ha rimosso l'infiammazione dal corpo", guarendola da un tumore avanzato al seno che le era stato diagnosticato nel 2015, affermando che il nuovo regime alimentare, che le sarebbe stato ispirato direttamente da Dio, l'aveva anche "guarita dall'omosessualità".

A dare la notizia della morte è stata proprio la nipote in un video in cui rivela che la donna è morta lo scorso dicembre dopo che il cancro si era esteso ai polmoni, al fegato e al sangue, nonostante un tardivo ciclo di chemio e radio. Anzi, secondo Liz la zia sarebbe morta proprio perchè avrebbe abbandonato la dieta vegana e si sarebbe rivolta alla medicina tradizionale. Quella che la dieta vegana possa guarire dal cancro è una bufala piuttosto diffusa, ed è arrivata anche in Italia, dove è propagandata da diversi gruppi soprattutto sui social.