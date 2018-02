Dieta «effetto catena»: fa dimagrire anche il partner

Fare la dieta fa bene. Sia per chi la fa, sia per il partner. Infatti, come conseguenza, c’è proprio un dimagrimento «a catena» che coinvolge tutti e due. Ne sono convinti i ricercatori dell’Università del Connecticut che hanno pubblicato uno studio sulla rivista scientifica Obesity. Sono state monitorate 130 coppie in sei mesi.

Gli studiosi hanno scoperto che quando un membro di una coppia si impegna a perdere peso anche l’altro partner fa altrettanto pur non avendo una partecipazione diretta al percorso dietetico. Un terzo dei partner, infatti, pur non essendosi messo a dieta, dopo sei mesi ha perso il 3% o più del proprio peso corporeo.

La ricerca ha anche rilevato che la frequenza con cui le coppie perdono peso è interconnessa. In altre parole, se un membro ha perso peso a un ritmo costante, lo ha fatto anche il suo partner. Allo stesso modo, se una persona ha lottato per perdere peso, anche il loro compagno ha fatto fatica. «Quando una persona cambia il suo comportamento, le persone intorno a loro cambiano. Il modo in cui cambiamo le abitudini alimentari e l’esercizio fisico può influenzare gli altri in modo positivo o negativo», dice Amy Gorin, psicologa comportamentale e ricercatrice principale dello studio.