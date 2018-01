Prendere vitamina D e calcio non preserva gli anziani da fratture: è quanto emerso da un maxi studio su un totale di oltre 51 mila individui over-50 (la revisione di 33 studi precedentemente pubblicati) pubblicato sulla rivista JAMA."E' tempo per gli anziani di smettere di prendere calcio e vitamina D e di cambiare le linee guida in materia", afferma l'autore del lavoro Jia-Guo Zhao, del dipartimento di chirurgia ortopedica dell'ospedale Tianjin in Cina. Gli esperti hanno osservato che coloro che prendono calcio e vitamina D alle dosi raccomandate non presentano un rischio di frattura inferiore ai coetanei che non assumono questi integratori o che hanno assunto placebo.

Semplicemente, quindi, non si è osservato alcun effetto protettivo dall'assunzione di questi integratori che invece alle alte dosi cui spesso sono assunti (fino a 1.000 Unità internazionali) sono stati associati a rischio di cancro, calcoli renali, e anche di morte prematura.