Già da alcune settimane i porcini sono abbondanti. Con la pioggia di ieri, la "buttata" di brise diventa spettacolare: guardate questi esemplari da oltre 2 chili e mezzo, trovati questa mattina all'alba dal nostro lettore Fabio e da suo figlio! Si tratta di Boletus edulis, belli sani e pronti da mangiare o mettere via seccati. Ovviamente non ci ha voluto svelare il posto, perché com'è giusto ogni fungaiolo ha i suoi segreti e non li rivelerebbe mai! Complimenti!