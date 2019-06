Con l’inizio della stagione estiva, torna operativo il servizio di mobilità turistica nella Comunità di Primiero.

Si tratta, a quanto rilevato da un nota, di un’opportunità per visitare luoghi unici senza disturbare l’ambiente, gli animali e gli altri visitatori.

Per la stagione 2019 saranno disponibili per gli ospiti del territorio le carte mobilità «Dolomiti EasYgO».

Le tessere saranno valide dal 29 giugno 2019 al 1° settembre 2019.

Come per le passate stagioni, verranno vendute unitamente alla «Chip on Paper».

La carta sarà in vendita a 12 euro per un adulto, 10 per gli over65 ed avranno validità su tutti i mezzi di Trentino Trasporti. Sarà proposta inoltre la versione Short della durata di 3 giorni al costo di 6 euro.

Il servizio pubblico di trasporto urbano turistico assicura il collegamento delle diverse località e strutture del Primiero-Vanoi, Mis mediante un sistema integrato di autobus e navette, secondo modalità organizzative concertate con i soggetti pubblici e privati.

A proposito di molbilità e di rispetto dell'ambiente dolomitico, proprio ieri Arno Kompatscher, presidente della Provincia autonoma di Bolzano, intervenendo a Cortina d’Ampezzo alle celebrazioni per il decennale del riconoscimento, da parte dell’Unesco, delle Dolomiti patrimonio dell’umanità, ha rilanciato l'obiettivo di chiudere al traffico in alta stagione i passi principali.