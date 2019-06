Dopo l'aggiudicazione della concessione novennale del Centro fondo Viote, la società Trento Facility srl si appresta a dare inizio all'attività di bar e ristorazione, con l'apertura dei nuovi locali a partire dai prossimi giorni.

La notizia è stata comunicata nella mattina di ieri dai dirigenti di Asis, l'azienda speciale per la gestione dei servizi sportivi per conto del Comune di Trento, proprietario dell'immobile. Dopo sette anni di conduzione da parte dell'azienda della famiglia Zanlucchi (il cui contratto è scaduto con maggio), la nuova società, nata con l'intento di garantire la riapertura dello stabilimento termale di Garniga, si appresta a riaprire i battenti della parte destinata ad esercizio pubblico, con un'offerta culinaria completamente rinnovata, mentre il centro sportivo propriamente detto, comprensivo di spogliatoi e bagni ad accesso libero, è già fruibile in questi giorni. L'imminente ripresa dell'attività smentisce le voci di una chiusura definitiva dei locali, interessati in questi giorni da importanti lavori di ammodernamento delle cucine e di riqualificazione generale del mobilio interno.

«Apriremo - ha spiegato il nuovo gestore, il trentaseienne Matteo Baldo, componente del consiglio di amministrazione della società - con attrezzature e arredo nuovi, ma anche con servizi diversi da quelli del passato, pensati per accogliere famiglie locali e non, ad iniziare dalla parte culinaria».

Il bando per il rinnovo della gestione del centro è stato promulgato lo scorso novembre. Le uniche realtà imprenditoriali a partecipare sono state l'azienda uscente e la Trento Facility, costituita dalle cooperative Proges di Trento e Parma (presenti in Trentino nella gestione di alcune scuole d'infanzia) e dal consorzio a scopo sociale Zenit, sempre di Parma. L'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'analisi dell'offerta tecnica, in relazione proprio al prodotto e alla sostituzione di arredo e attrezzature, e su base economica. Trento facility, in merito, ha presentato un'offerta di rialzo del 20% rispetto alla base d'asta, per un ammontante complessivo superiore ai 43mila euro.

Nel corso degli ultimi tre anni, il centro sportivo delle Viote ha visto aumentare i ricavi del 347 per cento, passando dai poco più di 12mila euro della stagione invernale 2016/17 agli oltre 44mila dell'ultima. Nel solo ultimo anno, l'incremento è stato del 20%. Secondo quanto affermato dal presidente di Asis Antonio Divan e dall'assessore comunale allo sport Tiziano Uez, la ragione del risultato è da ascriversi agli investimenti effettuati negli ultimi anni in termini di promozione e di aggiornamento dell'offerta. A giocare a favore del rilancio dell'impianto, in ogni caso, è stato anche il meteo, che ha permesso di rilanciare l'attività dello sci di fondo.

Il servizio di bar del centro riaprirà il prossimo 18 giugno, con orario 8-18. Il ristorante, invece, sarà disponibile a partire dal 29 giugno, con servizio aperto a pranzo e su prenotazione a cena. In merito, Baldo ha parlato della volontà di valorizzare soprattutto i prodotti del territorio, offrendo un menù stagionale incentrato su alcune specialità trentine. Considerata poi l'esperienza delle cooperative che compongono la società in campo educativo, si prevede l'organizzazione di appositi laboratori per i più piccoli.