Finalmente giornate di stampo estivo in Trentino, con un passaggio un po' brusco dal freddo e dalla pioggia (e neve) di maggio al caldo di questi giorni.



Una delle mete nei dintorni di Trento per chi vuole abbinare la ricerca di refrigerio, un po' di attività fisica sui sentieri e l'incanto del paesaggio, è il lago di Santa Colomba (qui ritratto in una foto scattata oggi in tarda mattinata).



Al laghetto alpino sono in corso lavori di ripristino ambientale (rimasti a lungo sospesi per una vicenda giudiziaria ora risolta) che hanno lo scopo di rendere più facilmente fruibili e più sicuri alcuni tratti della sponda ovest del lago.



Per chi deve programmare un'uscita a piedi o in bicicletta nel week-end, varrà la pena di prendere in considerazione questo luogo particolarmente suggestivo, cerniera fra i comuni di Civezzano e di Albiano, crocevia di sentieri e strade forestali che consentono lunghe passeggiate nella natura e la scoperta di angoli di straordinaria originalità, come il biotopo delle Grave, un’area protetta a tutela integrale che presenta rimarchevoli suggestioni naturalistiche e paesaggistiche.

Raggiungibile via sentiero dal lago e da altre località (come Bosco di Civezzano) «Le Grave» offre un affascinante «sentiero di visita», erboso e incorniciato dall’erica, che si lascia sulla sinistra una torbiera per arrampicarsi sull’arida pietraia di porfido, custode della storia: è fatta di materiale di scarto delle antiche miniere d’argento. Ben presto ai nostri occhi si aprirà un panorama sorprendente per ampiezza e profondità. Globularia, pino silvestre, roverella, orniello, pero corvino, ginepro e uva ursina sono fra le poche specie caratteristiche di questo ambiente secco, la cui povertà costringe le piante a singolari «contorsioni» e a limiti di crescita che le rendono particolarmente originali in un’atmosfera quasi lunare. Il percorso è valorizzato anche dalla zona umida e da gallerie e pozzi legati all’attività mineraria (canope e cadini).